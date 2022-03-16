ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة 11.5% لشهر فبراير 2022، مقارنة بنظيره من عام 2021، وهو أقل من الشهر السابق (يناير 2022، حيث بلغ 12.3%).وذكر التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن ارتفاع المؤشر جاء نتيجة زيادة أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 17.4%؛ نظرا لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 60.3%، وأسعار المنتجات النفطية المكرر بنسبة 21.4%.وبين أن المنتجات المعدنية والآلات والمعدات سجلت ارتفاعا بنسبة 8.4% نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 17.9%، وأسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 8%.وأشار إلى أن باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك سجلت ارتفاعا بنسبة 12.8% متأثرا بارتفاع المنتجات الزراعية بنسبة 15.4%، وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 9%، كما سجل باب الخامات والمعادن ارتفاعا بنسبة 5.6% نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 5.6%.وأوضح التقرير، أن مؤشر أسعار الجملة سجل ارتفاعا بنسبة 0.8% في شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير 2022 متأثرا بارتفاع المنتجات المعدنية، والآلات والمعدات بنسبة1.1% نتيجة لارتفاع أسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 3.9%، كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات ارتفاعا بنسبة 1.2% متأثرا بارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب بنسبة 1.5%، وسجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعا بنسبة 0.3% نتيجة ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1%، وسجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعا بنسبة 1.1%، متأثرا بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 1.3%، وسجل باب الخامات والمعادن ارتفاعا بنسبة 0.1%.