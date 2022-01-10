واصل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) نتائجه الإيجابية، وصعد خلال العام الحالي 2022 بنسبة 2.47% مرتفعا 278.76 نقطة، خلال تداولاته في أول 9 أيام من شهر يناير الجاري، وأغلق المؤشر بنهاية تداولاته أمس (الأحد) عند مستوى 11560 نقطة صاعدا 130 نقطة بنسبة ارتفاع 1.14%، وسجل سهما «الإنماء» و«الأبحاث والتسويق» أعلى مستوى تاريخي لهما، بارتفاع الأول إلى مستوى 26.2 ريال، والثاني عند مستوى 211.2 ريال.ووافقت هيئة السوق المالية على طلب البنك السعودي للاستثمار زيادة رأسماله من 7.5 مليار ريال إلى 10 مليارات ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سيحدد مجلس إدارة البنك تاريخه في وقت لاحق.