أكدت مجموعة فقيه الطبية تميّزها وتطبيقها لأفضل الممارسات الطبية العالمية في تقديم خدماتها الصحية بعد أن حصلت مراكزها في مدينة جدة (مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي في حي البساتين، وفقيه البيت الطبي فرعي النزهة، والثغر)، مجدداً على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI) المتخصصة في اعتماد مؤسسات الرعاية الصحية ووزارات الصحة والمنظمات العالمية، باعتبارها اللجنة الرائدة في اعتماد الرعاية الصحية في العالم، إذ ينصبّ تركيز اللجنة الدولية المشتركة على تحسين سلامة رعاية المرضى مع شركائها من خلال تقديم خدمات الاعتماد والشهادات، وكذلك من خلال الخدمات الاستشارية والتعليمية التي تهدف إلى مساعدة المؤسسات في تطبيق حلول عملية ومستدامة؛ لمساعدتهم على تحسين الجودة والسلامة والكفاءة في الممارسات في مجال الجودة وسلامة المرضى. ويأتي اعتماد المراكز امتداداً للاعتمادات التي حصلت عليها مجموعة فقيه الطبية ممثلة بمستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة بنسخته السادسة على التوالي منذ عام ٢٠٠٦ وفقيه للرعاية الصحية المنزلية وأخيراً مستشفى فقيه الجامعي في دبي.وجاء اعتماد مراكز فقيه في مدينة جدة بعد التزامها بتطبيق أكثر من ٣٠٠ معيار، بدءاً من الإجراءات الجراحية والتعقيمات وإجراءات التخدير إلى جميع الأنظمة المطبقة، وحتى الطاقم الطبي المعتمد والممرضات، حيث تم وضع هذه التدابير والمعايير لتغطية جميع أنشطة الرعاية في المستشفى بدءاً من المباشرة في سجلات المرضى من لحظة دخولهم إلى الفحوصات ثم العلاج إلى لحظة الخروج من المستشفى، مع التركيز بشكل كبير على حماية وسلامة المرضى وتقليل المخاطر الطبية إلى أدنى مستوى.وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجموعة فقيه الطبية الدكتور مازن فقيه بأن اعتماد مراكز المجموعة في مدينة جدة يعكس حرصنا على تقديم أفضل الخدمات لمرضانا وفقاً لأعلى المعايير الدولية التي تصب في الحفاظ على سلامة المريض وضمان حصوله على الخدمة الطبية التي يحتاجها بدقة. وأضاف الدكتور مازن قائلاً: «نملك في مجموعة فقيه الطبية خبرة طويلة منذ انطلاق المجموعة قبل أكثر من ٤٣ عاماً، وكان شعارنا من اليوم الأول هو تقديم الأفضل دائماً لمرضانا من خلال استقطاب أفضل الكوادر البشرية في مختلف التخصصات، وجلب أحدث الأجهزة وأكثرها تطوراً في العالم، وقبل ذلك تطبيق الممارسات الطبية السليمة التي تنعكس إيجاباً على سير العمل في كافة مرافق المجموعة ابتداءً من مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة ومروراً بمستشفى فقيه الجامعي في دبي وانتهاءً بالمراكز الطبية التي تعد أذرعاً رئيسية في تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالشكل الذي يتناسب مع كل حالة، ويعد الاعتماد الذي حصلنا عليه أخيراً لهذه المراكز من (JCI) خير شاهد على اهتمامنا بتقديم نفس مستوى الخدمة المقدم في المستشفيات داخل مراكزنا أيضاً».