رفعت شركات دواجن وطنية أسعار منتجاتها بقيمة 50 هللة للدجاجة الواحدة، ليصل سعر الدجاجة زنة 1000 غرام إلى 15 ريالا، بدلا من 14.5 ريال، اعتبارا من بداية يناير الجاري.وعزت مصادر ذات علاقة بشركات الدواجن أسباب الزيادة إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية، مشيرة إلى أن الأعلاف تشكل أحد العوامل الأساسية وراء اتخاذ قرار الزيادة، إضافة إلى زيادة أسعار الوقود بعد قرار أرامكو السعودية رفع سعر الديزل بنسبة 21% ليصل سعر اللتر إلى 63 هللة مقارنة بـ52 هللة سابقا، إضافة إلى ارتفاع أسعار بيض التفقيس وأسعار الصوص.وبينت المصادر أن مصانع الأعلاف رفعت الأشهر الماضية أسعار منتجاتها لتتجاوز 1800 ريال للطن الواحد، وواصلت أسعار المواد الخام الداخلة في صناعة الأعلاف ارتفاع أسعارها، خصوصا أن الأعلاف تشكل 60% من إجمالي التكلفة الإنتاجية لمزارع الدواجن.وفي ما يختص بأسعار البيض، أكدت المصادر أن أسعاره قفزت بنسبة 25%، فيما ارتفعت أسعار الصوص بنسبة 11% لتصل إلى 2.5 ريال مقارنة بـ 2.25 ريال في شهر ديسمبر الماضي.وتوقع المستثمر رضي النغموش أن تواصل الأسعار زيادتها في الفترة القادمة، مع استمرارية أرامكو في مراجعة أسعار الديزل، ووجود مؤشرات ارتفاع أسعار الأعلاف في الفترة القادمة.يذكر أن الأسعار الجديدة للدواجن المبردة بلغت 12 ريالا للدجاجة زنة (700 غرام)، و13 ريالا للدجاجة زنة (800 غرام)، و14 ريالا للدجاجة زنة (900 غرام)، و15 ريالا للدجاجة زنة (1000 غرام)، و16 ريالا للدجاجة التي يتراوح وزنها بين 1100 – 1200 غرام، و17 ريالا للدجاجة زنة 1300 غرام.