كشف رصد أجرته «عكاظ» أن النقد المتداول خارج المصارف (الكاش) سجل في شهر نوفمبر الماضي أدنى مستوى له في عام كامل، ما يدل على تحول السعودية إلى اقتصاد رقمي خلال الفترة الماضية، وانتعاش حركات المبيعات الإلكترونية، والتخفيف من تداول الكاش، وتراجعت بعض الفئات الورقية المتداولة لمستويات قياسية، مع تراجع صافي العملات الأجنبية لمستويات قياسية أيضا.«الكاش» المتداول يسجل أدنى مستوياتهأفصح البنك المركزي السعودي (ساما)، في آخر تقرير له، أن النقد المتداول خارج المصارف (الكاش) بلغ أدنى مستوى له في عام كامل، لتبلغ قيمة الأموال المتداولة نحو 202.56 مليار ريال، لتتراجع خلال شهر كامل بنسبة 0.4%، بما يعادل 808 ملايين ريال، فيما تراجعت على أساس سنوي مقارنة بشهر نوفمبر لعام 2020 بنسبة 1.16% بتراجع قيمته 2.39 مليار ريال، لتؤكد تحول السعودية إلى اقتصاد رقمي. وأوضحت بيانات «ساما» أن النقد المتداول لدى المصارف بلغت قيمته 23.11 مليار ريال، ارتفعت بنسبة 0.36% على أساس شهري بما يعادل 84 مليون ريال، فيما انخفضت قيمة الأموال لدى المصارف بنسبة 16.13% متراجعة بقيمة 4.45 مليار ريال.ويبلغ إجمالي قيمة المبالغ المتداولة خارج البنك المركزي نحو 225.67 مليار ريال، متراجعة بنسبة 0.32% بما يعادل 725 مليون ريال على أساس شهري، أما على أساس سنوي فقد تراجعت هذه المبالغ بنسبة 2.94% بما يعادل 6.83 مليار ريال.وتراجعت العملة الورقية فئة 5 ريالات إلى مستوى المليار ريال لأول مرة في 5 أشهر، وأصبحت العملة المتداولة في شهر نوفمبر خارج البنك المركزي نحو 830.53 مليون ريال، كأدنى مستوى في عام كامل.تراجع الموجودات الأجنبيةالنقد المتداول:وفي ما يختص بالموجودات الأجنبية، تراجعت تلك الموجودات لدى المصارف التجارية إلى مستويات متدنية، لتبلغ قيمتها نحو 47.78 مليار ريال، مسجلة أدنى مستوياتها، وتراجعت صافي العملات الأجنبية لدى المصارف بنسبة 36.22% بعد أن كانت في شهر نوفمبر عند مستوى 74.91 مليار ريال.مطلوبات المصارف تتجاوز تريليوني ريالوسجلت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص أعلى مستوياتها التاريخية في شهر نوفمبر، واخترقت للشهر الثاني على التوالي مستويات تريليوني ريال، لتصل تحديدا عند مستوى 2.02 تريليون ريال، وبلغت قيمة زيادتها السنوية نحو 15.24%، بزيادة خلال عام قيمتها 267.51 مليار ريال.وواصلت مطلوبات المصارف من المؤسسات العامة غير المالية صعودها الملحوظ، لتبلغ قيمتها 94.63 مليار ريال، بزيادة نسبية قدرها 22.4% بعد أن كانت في شهر نوفمبر لعام 2020 نحو 77.31 مليار ريال.41 مليار ريالمبيعات نوفمبرواخترقت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع لأول مرة في شهر مستويات 41 مليار ريال، لتبلغ قيمتها في شهر نوفمبر نحو 41.28 مليار ريال، مسجلة صعودا قويا خلال عام كامل، بارتفاع نسبته 20.48%، بزيادة قيمتها 7.02 مليار ريال.