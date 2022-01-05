أطلقت الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة (فلاورد) ميزة جديدة في تطبيقها تُمكن عملاءها المكفوفين من استقبال وإرسال بطاقات رسائل مطبوعة بلغة برايل من وإلى أحبائهم في الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، إيماناً منها بضرورة التواصل مع جميع شرائح المجتمع وتقديم خدماتها للجميع دون استثناء.ويتمكن عملاء فلاورد في المملكة ابتداءً من اليوم العالمي للغة برايل الواقع 4 يناير، 2022 بإهداء أحبائهم المكفوفين بأريحية عن طريق إرفاق رسائل مطبوعة بلغة البرايل، وهي نظام للكتابة والقراءة خاص بالمكفوفين وضعاف البصر، يقوم على تجسيد الحروف على ورق خاص بنقاط ناتئة أو مقعرة يُمكن تحسسها باللمس، مما سيُمكن من هم من ضعاف البصر باستقبال وقراءة الرسائل مع هداياهم من دون أي مساعدة.وإضافة لخاصية لغة برايل، حرصت فلاورد على أن تمكّن ضعاف البصر من إرسال الهدايا أيضاً من خلال توفير تجربة كاملة مصحوبة بوصف دقيق للمنتجات تجعل عملية اختيار الهدايا أسهل وأسلس لهم. ووفّرت أيضاً مجموعة من الهدايا التي تلبي احتياجاتهم منها ساعات ناطقة بالوقت مع تذكير بأوقات الصلاة مقرونة بالورود ورسائل محسوسة تساعد على إيصال مشاعر أحبائهم إلى قلوبهم.وتعد فلاورد الأولى في هذا المجال والمنطقة لإطلاق هذه الخدمة المميزة بهدف ضم هذه الفئة من المجتمع التي تعد مهمّشة إجمالاً إلى قاعدة عملائها وتقديم خدماتها لهم على أكمل وجه.والجدير بالذكر أن فلاورد تسعى دائماً أن تكون رائدة في الابتكار وتقديم ميزات وخدمات ومنتجات مميزة وإبداعية وفريدة من نوعها لجميع عملائها في الدول التي تعمل بها، وتعتزم الشركة إطلاق العديد من المزايا والخدمات المميزة لعملائها قريباً.يذكر أن فلاورد متجر إلكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث يقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عمله في جميع الدول التي يعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في اليوم نفسه عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.