وقّعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمنفذ وجهة «مسار» بمكة المكرمة، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة هامات القابضة، الرائدة في صناعة العقارات التجارية على مستوى المملكة، لتطوير وتشغيل أكبر مول في مكة المكرمة «مسار مول» بحجم استثمار يصل الى 2.7 مليار ريال، ويعد أحد أهم عناصر المشروع التنموي الكبير الأول بمكة المكرمة كوجهة حضرية واستثمارية للمائة عام القادمة.ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق، ورئيس مجلس إدارة شركة هامات القابضة المهندس صالح الحبيب، وتنص الاتفاقية على تطوير منشآت ومرافق «مسار مول»، وستخلق العديد من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، ومن المقرر أن تنتهي أعمال تطوير المول خلال العام 2026م.وأعرب ياسر أبو عتيق عن اعتزازه بالشراكة مع هامات القابضة التي تعد من أبرز الشركات في مجال التطوير والتشغيل العقاري في المملكة، وبين أن المول الجديد يعد أحد مكونات المنظومة الاستثمارية المتكاملة التي تتمتع بها الوجهة، والتي تعتبر من أبرز الركائز الإستراتيجية لوجهة «مسار» التي تجعلها جاذبةً ومحركةً للاستثمار طويل المدى، والذي بدوره يساهم في بناء قاعدة استثمارية جديدة تضيف للناتج المحلي لمدينة مكة المكرمة، وتدعم مستهدفات رؤية 2030 باستقطاب أكثر من 30 مليون زائر بحلول العام 2030م.ومن المقرر أن يتم تطوير «مسار مول» على أرضٍ مساحتها 71 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يوفر مساحات تسوق تزيد عن 130 ألف متر مربع، مناسبة لمختلف النشاطات. ويتميز المول بموقعه.من جهته، أكد المهندس صالح الحبيب سعادته بالشراكة مع شركة أم القرى للتنمية والإعمار، والمساهمة في تطوير وجهة «مسار» التي تعد من المشاريع التنموية العملاقة التي تجسد طموحات القيادة الرشيدة، وسيكون من شأنها إثراء الجانبين الاقتصادي والاجتماعي لمكة المكرمة بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية السديدة 2030، خاصة فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص المتاحة للمستثمرين من داخل وخارج المملكة. وأوضح المهندس صالح الحبيب أن هامات القابضة ستُسخِّر معرفتها المتعمقة في إدارة وتطوير مراكزها التجارية في تطوير «مسار مول» وفقاً لأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال. مضيفاً «نحن نعتز بالأماكن التي أنشأناها على مر السنين، وأصبحت الوجهة المفضلة للتجار والعملاء على حدٍ سواء، ومسار مول سيكون معلماً مضيئاً في مكة المكرمة». وتعد وجهة «مسار» وجهة عصرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، وستشكل عند انتهائها معلماً عصرياً متعدد الإمكانات والمميزات، وستسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبة ومحركة للاستثمار طويل المدى.