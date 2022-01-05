تفتخر مجموعة «صافولا» المجموعة الاستراتيجية الاستثمارية القابضة والرائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتصنيفها ضمن الشركات العشر الأول في المملكة العربية السعودية ضمن مؤشر حوكمة الشركات (CGI) للعام الثالث على التوالي، وتم تكريم المجموعة ومنحها جائزة التميّز في مؤشر حوكمة الشركات، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للحوكمة الذي عقده مركز حوكمة الشركات لجامعة الفيصل بكلية الأعمال في ديسمبر الماضي. وصرح الرئيس التنفيذي للمجموعة وليد فطاني قائلاً: «فخورون بهذه الجائزة، التي تأتي نتيجة للجهود المقدرة المبذولة من كل فرد من عائلة مجموعة صافولا، بدءاً من مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية بالمجموعة وشركاتها الفرعية. كما أتوجّه بالشكر والتقدير لكافة المساهمين والعاملين على دعمهم وثقتهم بمجموعة صافولا، والشكر موصول إلى مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، والمدير التنفيذي لمركز الحوكمة الدكتور مشهور مراد، لجهودهم المقدرة في تطوير مؤشر حوكمة الشركات وتكريم المتميزين في المؤشر بشكل سنوي، الأمر الذي يعزز من ممارسات الحوكمة الجيدة، مما سينعكس إيجاباً على السوق المالية السعودية ليساهم في جذب المستثمرين الأجانب وبالتالي دعم رؤية المملكة 2030». ويصنف مؤشر حوكمة الشركات (CGI) بأنه مقياس علمي طوره مركز أبحاث حوكمة الشركات في كلية الأعمال بجامعة الفيصل بالتعاون مع جامعة هارفرد، ويهدف إلى توفير قاعدة بيانات موضوعية للشركات المدرجة في السوق المالية وبناء مؤشر مستقل وموثوق لتقييم جودة حوكمة الشركات، حيث يتم تقييم ممارسات الحوكمة للشركات من حيث الهيكل الاداري والتنظيمي والسياسات والإجراءات والممارسات المتعلقة بأربعة محاور تشمل: «هيكل ودور مجلس الإدارة، ومدى التزام الشركة بمبدأ الإفصاح والشفافية، وتطبيقها لممارسات جيدة تجاه المساهمين، وأصحاب المصالح وحماية حقوقهم».