بهدف تعزيز أعمال التسوق عبر الإنترنت في جميع مناطق المملكة، أطلقت رائدة التجزئة لولو السعودية للأسواق الكبرى مركزها الحصري للتوزيع في الخالدية، الدمام.

وسيضم المركز اللوجيستي الحديث الذي تبلغ مساحته الإجمالية 30 ألف قدم مربع مرافق عالية التصنيف وتقنيات تخزين ذكية تنظم وتخزن جميع فئات المنتجات، من الأطعمة الطازجة والمجمدة إلى المنتجات الأخرى.

وافتتح مركز التوزيع أنور عبدالله المليفي وعبدالله القحطاني وبحضور المدير الإقليمي لشركة لولو في المنطقة الشرقية السيد عبدالبشير.

وقال مدير لولو السعودية للأسواق الكبرى شهيم محمد بهذه المناسبة: «نحن فخورون بإطلاق مركز التوزيع الخامس للمجموعة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي والثاني في المملكة، وسيعزز هذا المركز اللوجستي الجديد بالتأكيد عملياتنا الإقليمية من خلال خدمة آمنة ومريحة وأسرع في تنظيم الطلبات وتوصيلها إلى عملائنا، ونؤكد أن هدفنا هو الوصول إلى المتسوقين عبر الإنترنت في أسرع وقت ممكن بأفضل جودة، كما أن جميع سيارات التوصيل مصممة خصيصا للحفاظ على جودة المنتجات وتطبيق معايير النظافة والسلامة».

ويحتوي مركز التوزيع على مرافق تجميد ومبردات ذات مستوى عالمي للمنتجات التي يتم التحكم في درجة حرارتها ووسائل تحضير الطعام بشكل آمن وصحي، إلى جانب مجموعة مخصصة من المركبات للتسليم الإقليمي.