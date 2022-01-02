أطلقت شركة «لولو» الرائدة في مجال التجزئة للأسواق الكبرى، مركزها الحصري للتوزيع في الخالدية بمدينة الدمام، ويهدف المركز إلى تعزيز أعمال التسوق عبر الإنترنت في جميع مناطق المملكة، وتبلغ مساحة المركز اللوجستي الحديث 30 ألف قدم مربع، ويحتوي على مرافق عالية التصنيف وتقنيات تخزين ذكية تنظم وتخزن جميع فئات المنتجات، من الأطعمة الطازجة والمجمدة إلى المنتجات الأخرى.وافتتح مركز التوزيع أنور المليفي، وعبدالله القحطاني، وبحضور المدير الإقليمي لشركة لولو في المنطقة الشرقية عبدالبشير.وقال مدير لولو السعودية للأسواق الكبرى شهيم محمد بهذه المناسبة: «فخورون بإطلاق مركز التوزيع الخامس للمجموعة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي والثاني في المملكة، وسيعزز هذا المركز اللوجستي الجديد بالتأكيد عملياتنا الإقليمية من خلال خدمة آمنة ومريحة وأسرع في تنظيم الطلبات وتوصيلها إلى عملائنا، ونؤكد أن هدفنا هو الوصول إلى المتسوقين عبر الإنترنت في أسرع وقت ممكن بأفضل جودة، كما أن جميع سيارات التوصيل مصممة خصيصاً للحفاظ على جودة المنتجات وتطبيق معايير النظافة والسلامة».ويحتوي مركز التوزيع على مرافق تجميد ومبردات ذات مستوى عالمي للمنتجات التي يتم التحكم في درجة حرارتها ووسائل تحضير الطعام بشكل آمن وصحي، إلى جانب مجموعة مخصصة من المركبات للتسليم الإقليمي.