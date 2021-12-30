كرم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، البنك العربي الوطني، لرعايته ودعمه لمؤتمر ومعرض «آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني».وأعرب رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك محمد آل شكوان، عقب تسلمه الدرع التقديرية من راعي الحفل، عن سعادته بالتكريم، وأشار إلى أن مشاركة البنك بالمعرض تأتي انطلاقا من حرصه على تقديم باقة من الحلول العقارية المتكاملة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات المواطنين بامتلاك العقار الملائم بتسهيلات ومزايا تنافسية عالية وفق شروط ميسرة.ويقدم البنك العربي الوطني لزوار جناحه في المعرض -الذي تستمر فعالياته حتى مساء يوم الجمعة- برامج وحلولاً تمويلية متنوعة وعرضاً خاصاً لتمكينهم من امتلاك العقار الملائم مع حرية انتقاء أي من خيارات التمويل العقاري (وحدة سكنية جاهزة، وحدة سكنية تحت الإنشاء، رهن العقار، والبناء الذاتي)، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، وأيضا تقديم حلول تمويلية أخرى بدون تحويل راتب تساعد في امتلاك المسكن المناسب.وتأتي مشاركة البنك في إطار حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتقديم حلول تسهم في مساعدة المواطنين على امتلاك العقار الملائم، واطلاعهم على مزايا برامج التمويل المتنوعة، التي تتضمن فترات سداد ذات مرونة عالية ومبالغ تمويل تصل إلى 5 ملايين ريال، وأقساط ميسرة تمتد إلى 25 عاماً مع إعفاء الورثة من السداد في حالات الوفاة أو العجز الكلي.كما يشكل المعرض فرصة للتفاعل مع العملاء ومع المطورين العقاريين والاطلاع على أحدث التطورات في السوق العقارية لابتكار أمثل الحلول التي تناسب المواطنين على اختلاف شرائحهم.