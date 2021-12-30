أعلنت مغامرات هوساك (Husaak Adventures) إقامة مخيم العلا الشتوي الأول من نوعه للشباب السعوديين والمقيمين، لتقدم من خلاله عدداً من الأنشطة التعليمية والعديد من المغامرات المختلفة، وسيقام المخيم في محافظة العلا؛ شمال غرب المملكة العربية السعودية، من أجل الاستمتاع بجمالها المذهل وطبيعتها الخلابة.وستنظم مغامرات هوساك النسخة الأولى من هذا الحدث خلال الفترة من 1 إلى 8 يناير المقبل، كما ستقام النسخة الثانية خلال الفترة من 12 إلى 19 مارس 2022، وذلك بالتزامن مع العطلات المدرسية.ويستهدف التسجيل في المخيم عددا محدودا من المشاركين بين 24 و48 شابا وشابة، ممن تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 عاماً، وسيتم تخصيص مرشد واحد لكل 6 مشاركين في المخيم.يذكر أن شركة مغامرات هوساك (Husaak Adventures) لديها خبرة مميزة في مجال تنظيم رحلات المغامرات الخارجية، وتعد من الوكالات الرائدة في هذا المجال على مستوى منطقة الخليج، كما أنها تقوم بتنظيم الرحلات الاستكشافية عبر جبال العلا لأكثر من 8 سنوات، وسيقوم خليل حسين، مؤسس الشركة؛ الذي استقطب ما يزيد على 20 ألف شخص لإطلاعهم على عجائب الطبيعة في المحافظة، بتوجيه أنشطة المخيم والإشراف عليها شخصياً. وفي تعليقه على هذا الحدث، قال خليل حسين: «تمتاز العلا بطبيعتها الفريدة حيث تقدم لزوارها تجربة استكشافية مميزة، وستتيح للمشاركين في المخيم فرصة لتطوير الذات، وتعزيز قيم العناية بالطبيعة والاستدامة ضمن رؤيتهم للعالم من حولهم».وسيوفر المخيم أنشطة «المغامرات برحلات عبر الأودية، وركوب الدراجات، وتسلق المرتفعات، والتدريب على تحدي البقاء، ومهارات النزول من قمم الجبال، وتعلم الرماية، وكذلك الفنون والتراث عبر العمل الميداني الأثري، والنحت، والصيد بالصقور، وعلم الفلك، والطبخ على مواقد النار في المخيم، وإنتاج الأفلام».لمعرفة المزيد/‏ للتسجيل، يمكن زيارة الموقع: www.husaak.com/‏winter-youth-camp.