نجحت شركة «أدير العقارية» في تحقيق مبيعات قياسية تجاوزت قيمتها 5.5 مليار ريال، من بيع مباشر ومزادات عقارية، لتعزز مكانتها المرموقة كإحدى كُبرى شركات التسويق العقاري في المملكة، وتؤكد سعيها لتلبية طموحات عملائها والارتقاء بالسوق العقارية، من خلال تقديم خدمات عقارية متكاملة تتوافق مع ما تشهده المملكة من تطورات في مختلف مجالات الحياة، وهو ما جعل عام 2021 استثنائيا مليئا بالإنجازات.وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية متعب حمد آل سعد، سعادته لنجاح الشركة في تحقيق هذا الإنجاز المهم، الذي لم يكن وليد الصدفة وإنما هو ثمرة تخطيط فعّال، وجهود عظيمة بذلها كافة منسوبي الشركة، موجهاً شكره وتقديره لهم على ما قدموه للشركة خلال عام 2021م، لتتميز عن منافسيها، وتؤكد جدارتها وحضورها الفاعل والقوي في قطاع التسويق العقاري الذي شهد انتعاشاً قوياً خلال هذا العام مع تَحرك السوق العقارية في المملكة بعد الركود الذي شهدته خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا.وأشار آل سعد إلى أن العام الحالي شهد أيضاً حدثاً فريداً يحدث لأول مرة في المملكة والمنطقة بالكامل، ونجحت شركة أدير العقارية في تنظيم مزادين عقاريين في وقتٍ واحد لمشروعين مختلفين في كلٍ من مدينتي الخُبر والرياض، ويعتبر هذا الحدث استثنائياً بكل تفاصيله، لا سيما أن المزادين حققا نجاحاً باهراً، وحظيا بحضورٍ لافتٍ من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، مما أكد قوة شركة «أدير العقارية» وإمكانياتها العالية، وقدرتها على تنظيم أهم المزادات العقارية وبيع المشاريع بأفضل الأسعار التي ترضي طموح عملائها، بفضل توفر فريق عمل مُحترف يتميز بالابتكار والتجدد، لتقديم خدمات عقارية فريدة تواكب تطلعات الشركة وأهدافها الاستراتيجية.وبيَّن أن المشاريع التي تم تسويقها وبيعها خلال عام 2021 تنوعت بين مشاريع سكنية وتجارية وسياحية توزعت في ثلاث مناطق من المملكة (الشرقية والوسطى والغربية)، تميزت جميعها بمواصفات فريدة ومواقع استراتيجية متميزة جعلت منها فرصاً استثمارية واعدة ذات عوائد متنامية، كما أنها تُساهم في توفير بيئة سكنية واستثمارية متكاملة، وتعمل على تعزيز التنمية العمرانية والحضرية في المملكة، وتواكب النهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها، تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة ضمن رؤية 2030.