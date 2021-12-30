انعقد الاجتماع الحادي عشر لمجلس «نساند» في الرياض في 28 ديسمبر، وتم تكريم دفعة جديدة من 33 مستثمراً مؤهلاً ضمن برنامج «نساند»، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمرشحين المؤهلين لبدء مشاريع جديدة منذ إطلاق البرنامج في عام 2018 إلى 139 مرشحاً.ومن المتوقع أن يؤدي إجمالي مشاريع المستثمرين المؤهلة منذ إطلاق مبادرة نساند إلى إيجاد 10316 فرصة عمل، والإسهام بأكثر من 11.4 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.وفي هذا الصدد، علق نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي يوسف البنيان قائلاً: «في إطار برنامج «نساند» نستكشف باستمرار استراتيجيات عمل جديدة مع رواد الأعمال السعوديين الذين يتطلعون إلى العمل بتقنيات مبتكرة ويلتزمون بتميز الأداء البيئي في عملياتهم التشغيلية».وأضاف: «من خلال تمكين المستثمرين المحليين ودعم القطاعات القابلة للاستمرار تجارياً، نهدف إلى تعزيز صناعاتنا وتحسين جودة حياة الأفراد، على النحو المنشود في أهداف رؤية 2030 الطموحة».وتم خلال الاجتماع التوقيع على اتفاقية واحدة و3 مذكرات تفاهم في إطار جهود (سابك) لتعزيز التعاون والإسهام في توطين التقنيات والصناعات في المملكة. وتناولت الاتفاقية الموقعة أثناء الاجتماع تقديم الدعم لـ«برنامج ريادة الأعمال» بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ويتضمن هذا البرنامج، الذي تتعاون فيه «سابك» و«جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» تقديم تدريب للطلاب والخريجين من الجامعات المعتمدة في مجال ريادة الأعمال.وعلى صعيد مذكرات التفاهم، تم توقيع مذكرة تفاهم مع «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني» لدراسة إنشاء معهد صناعي عال للنساء، بهدف المساعدة في إيجاد فرص عمل للمرأة السعودية، لاسيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة.وتم إبرام مذكرة تفاهم مع شركة «بي جي آي المناهل هيلث للخدمات الطبية» بهدف توطين صناعة المعدات المختبرية اللازمة لإجراء اختبارات (كوفيد-19).أما مذكرة التفاهم الثالثة فتم إبرامها مع وزارة الصحة لتسهيل مشاريع الرعاية الصحية في المملكة وتعزيز الإبداع والابتكار.