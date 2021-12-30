أعلنت شركة FAYVO، تطبيق التواصل الاجتماعي والرقمي الأول من نوعه، إبرامها اتفاقية شراكة مع MBC، إذ سيسهم التعاون الجديد بين الطرفين في دفع عجلة نمو أعمال شركة FAYVO من خلال تعزيز خدماتها وتوسيع قاعدة مستخدميها، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التفاعل مع وسائل الإعلام.وبهذه المناسبة، قال المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة FAYVO فهد بن منصور بن ناصر: «يسعدنا التعاون مع مجموعة MBC بما يتماشى مع إستراتيجيتنا لبناء وتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع شركائنا. وتُعَد هذه الخطوة مهمة وداعمة لجهودنا الرامية إلى توسعة نطاق خدماتنا وتعزيز نموها، وكذلك توسيع قاعدة مستخدمينا في المملكة العربية السعودية، وعلى الساحتين الإقليمية والعالمية. نحن نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تحقيق خططنا الإستراتيجية قصيرة وطويلة المدى عبر الوصول إلى قاعدة الجمهور الواسعة لدى مجموعة MBC. ومن جهة أخرى، نحن نتطلع إلى الإعلان عن شراكات جديدة في مجال التكامل مع مزودي الخدمات الآخرين، والذي يُعَد جزءاً أساسياً من إستراتيجيتنا، إذ يهدف إلى تسهيل تجربة المستخدمين في اكتشاف ومشاركة مفضلاتهم عبر مجموعة واسعة من الوسائط والتجارب».من جانبه، قال مدير عام الإعلام الجديد في مجموعة MBC فضل زهر الدين: «يأتي توقيع الاتفاقية مع FAYVO تماشياً مع التزامنا بدعم الشركات المحلية والناشئة وتشجيع المبادرات الجديدة والمنصات الرقمية بهدف تحفيز بيئة ريادة الأعمال المزدهرة على صعيد المملكة العربية السعودية خصوصاً والمنطقة بشكل عام». وأضاف زهر الدين: «نؤمن في مجموعة MBC بالدور المحوري للابتكار وريادة الأعمال في توفير احتياجات المستهلكين المتجددة والتماهي مع أنماط الاستهلاك الجديدة والمبتكرة للمحتوى الإعلامي».ويعد FAYVO تطبيقا للأجهزة الجوالة، ويعمل على إعادة تعريف عملية التواصل الاجتماعي من خلال إتاحة الفرصة للمستخدمين لاكتشاف وحفظ ومشاركة مفضلاتهم، كالكتب والأغاني والمنتجات والأفلام والأماكن وغيرها، وذلك ضمن منصة واحدة ملائمة وبمتناول أيديهم.