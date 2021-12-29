كشف المشرف العام على معهد نايف للبحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور رياض الشعيل، أن مساهمة الشركات العائلية في الناتج المحلي يقارب 800 مليار ريال، مشيراً إلى أن الشركات العائلية تشكل 70% من السوق السعودية، لافتا إلى أن المحاكم تنظر في دعاوى بقيمة 20 مليارا للشركات جراء نزاعات الشركاء أو بسبب النزاعات في الشركات العائلية.وأوضح، خلال ورشة عمل بعنوان «أسباب النزاعات في الشركات العائلية» (الإثنين) الماضي في غرفة الشرقية، أن ملف الشركات العائلية لم يفتح بالطريقة المناسبة حتى الآن، مع اتجاه الدولة إلى تعميق السوق في إيجاد حلول مستدامة للشركات العائلية، من أجل الحفاظ على اقتصاد الوطن.وأشار إلى أن متوسط عمر الجيل لدى الشركات العائلية يراوح بين 24 – 25 عاما، والدراسات المتخصصة في الشركات العائلية لم تبدأ سوى قبل 40 عاما، حيث تعتبر دراسات الشركات العائلية من العلوم الجديدة، لافتا إلى أن هذا العلم يستمد معطياته من واقع الشركات العائلية.وأضاف قائلا: «الشركات العائلية تشكل نحو 80 – 98% من الأعمال في الاقتصاد الحر بالعالم، وتم توظيف 75% من القوى العاملة بالعالم، والشركات العائلية تشكل نحو 37% من بين شركات «فورتشن 500»، وتنتج نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي في معظم البلدان، لافتا إلى أن الشركات العائلية تنتج 49% من الناتج المحلي في أمريكا، وتوظف 80% من القوى العاملة في أمريكا، كما أن الشركات العائلية تمثل 60% من مجموع المنشآت العاملة في أمريكا، إذ يبلغ عدد الشركات العائلية 17 مليون شركة في أمريكا، حيث توفر 86% من الوظائف الجديدة في أمريكا.