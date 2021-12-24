أعلنت مجموعة إبراهيم الجفالي وإخوانه خطتها الإستراتيجية للبدء في نقل عدد من مصانعها إلى منطقة الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر، ووقّعت الشركة أخيراً اتفاقاً مع المدينة لاستئجار مساحات كبيرة من الأراضي في الوادي الصناعي لإنشاء 3 مصانع؛ (الشركة الوطنية لصناعة السيارات المحدودة، الشركة العربية للصناعات المعدنية، ليبهير السعودية)، وقام رئيس مجلس إدارة مجموعة إبراهيم الجفالي وإخوانه خالد الجفالي، والرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية سيريل بيايا بتوقيع الاتفاقية.وعقب توقيع الاتفاقية علق سيريل بيايا قائلاً: «يسعدنا في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أن نعلن عن توقيع عقد إيجار أراضٍ مع مجموعة إبراهيم الجفالي وإخوانه، حيث يعد هذا التوقيع بمثابة إضافة للوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كونه أحد أهم المحاور الصناعية واللوجستية الرئيسية على البحر الأحمر وفي المنطقة بأكملها، ومن المتوقع أن يتم استكمال الأعمال خلال عامين».من جانبه، أكد خالد الجفالي قائلاً: «وضعنا في مجموعة إبراهيم الجفالي وإخوانه أهدافاً إستراتيجية لزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي تعزيزاً لمكانة المجموعة التي كان لها السبق في العديد من المشاريع الصناعية منذ أعوام طويلة، واليوم بعد أن وجدنا كافة المقومات التي تدعم توجهنا في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تملك البنية التحتية القوية والموقع المميز، بالإضافة أن سكن العاملين يعتبر جزءاً من المخطط، قررنا نقل عدد من مصانعنا إلى منطقة الوادي الصناعي في المدينة الاقتصادية».وقال رئيس الوادي الصناعي ماجد متبولي: «نحن في الوادي الصناعي فخورون بالتوقيع مع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه لإنشاء عدد من المصانع لتجهيز وتجميع المركبات في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية والأكبر من حيث المساحة، ونظراً لما يتميز به الوادي الصناعي من موقع استراتيجي متصل مباشرة بالعديد من الأسواق المجاورة مع توفر البنية التحتية فقد أصبح الوادي الصناعي منطقة جاذبة لأكبر شركات تصنيع المركبات».