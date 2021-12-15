كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء «جهاز حكومي»، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الخليج وصلت إلى 18.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 /‏ 2020، مقابل 17 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2018 /‏ 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.واحتلت السعودية المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول الخليج في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2019 /‏ 2020، التي سجلت 9.6 مليار دولار، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية، حيث بلغت التحويلات 4.2 مليار دولار، وبنحو 3.4 مليار دولار وصلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات التي تأتي في المرتبة الثالثة، و‏في المرتبة الرابعة تأتي دولة قطر التي سجلت التحويلات بها 1.3 مليار دولار، ثم عمان 160.4 مليون دولار، وأخيرا البحرين 127.7 مليون دولار.من جانبه أوضح محمد السيد، المحلل الاقتصادي لـ«عكاظ»، أن زيادة التحويلات من المملكة بسبب عدد العمالة المصرية الكبيرة الموجود بها، مؤكدا أن تحويلات المصريين المقيمين بالخارج تعد هامة، لتوفير النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري.