شدد البنك المركزي السعودي (ساما) على شركات التأمين ضرورة تقديم تقرير دراسات الخبرة السنوية، وفق الموعد المحدد في الجدول الزمني لتسليم التقارير الاكتوارية الصادرة عن البنك، انسجاما مع ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين، التي تنص على إلزام الخبير الاكتواري المعين لدى شركة التأمين أو إعادة التأمين بإعداد تقرير دراسة الخبرات السنوية.وبين البنك المركزي في تعميم أصدره أخيرا (اطلعت «عكاظ» على مضمونه)، الهدف من التقرير تمكين إدارة الشركة من الإلمام بنطاق ومسببات المصاريف لكل فرع من فروع التأمين، وتمكين إدارة الشركة من الإلمام بمسار وتوجه معدلات الوفاة والمرض لفرعي الحماية والادخار للأفراد والمجموعات، مع تمكين إدارة الشركة من الإلمام بمستوى وبمسببات استمرارية وثائق تأمين الحماية والادخار للأفراد، إضافة إلى استخلاص فرضيات المصاريف ومعدلات الوفاة والمرض، واستمرارية الوثائق لغرض احتساب المخصصات الفنية.وشدد «ساما» على ضرورة الالتزام بإعداد تقديم التقرير، بحيث يتضمن الأقسام التالية: «دراسة المصاريف، بالإضافة إلى استمرارية وثائق التأمين، أيضا دراسة سجل معدل الوفيات وسجل معدل المرض».