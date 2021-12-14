ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) بنهاية تداولاته أمس (الإثنين)، ليخترق مستوى 11 ألف نقطة، ويغلق عند مستوى 11.020 نقطة، بمكاسب بلغت 51 نقطة، وبنسبة ارتفاع 0.46%.وأغلق أسهم 142 شركة مرتفعة، فيما تراجعت أسهم 56 شركة، وحافظت أسهم 8 شركات على إغلاقاتها السابقة دون تغيير.وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة إلى 9.74 تريليون ريال، وبلغت المكاسب السوقية أمس (الإثنين) نحو 25.8 مليار ريال.وجاءت هذه الارتفاعات بعد أن أعلنت وزارة المالية أمس الأول (الأحد) الموازنة العامة للدولة لعام 2022، وقدرت الوزارة النفقات بـ955 مليار ريال في عام 2022 والإيرادات بـ1045 مليار ريال، بفائض متوقع بحدود 90 مليار ريال.وفي ما يختص بالمستثمرين الأجانب، ارتفعت قيمة ملكيتهم السوقية في سوق الأسهم إلى 289.43 مليار ريال، لتعادل نحو 2.97% من إجمالي القيمة الإجمالية للشركات المدرجة. وساهم بنك الراجحي في صعود المؤشر بقيمة 21 نقطة، ثم شركة «سابك» في صعود السوق بقيمة 7 نقاط. وتتداول حاليا 15 شركة بمكرر ربح أقل من 15 مرة، ممثلة في شركات «بترو رابغ، اليمامة للحديد، بتروكيم، المجموعة السعودية، سبكيم، كيان، أسمنت نجران، بوان، بدجت، فتيحي، بنك الاستثمار، النايفات، إكسا، الكهرباء، والتعمير».فيما تتداول 6 شركات وصناديق بأقل من قيمتها الدفترية وهي: «بنك الاستثمار، الكهرباء، سويكورب وابل ريت، ميفك ريت، ودار الأركان».