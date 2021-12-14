أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 11.79 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021 بانخفاض قدره 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.ومقارنة بشهر سبتمبر 2021، انخفضت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 465 مليون ريال، وفي ما يلي جدول لتطور التمويل العقاري السكني الجديد.واستحوذ التمويل المقدم لـ«الفلل السكنية» على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال أكتوبر الماضي بقيمة 9.15 مليار ريال وبنسبة 78%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ2.27 مليار ريال ثم الأراضي بـ376 مليون ريال.