كسر مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» مستوى 10800 نقطة بنهاية تداولاته أمس (الثلاثاء)، وأغلق المؤشر عند مستوى 10.762 نقطة، وسط تداولات كثيفة بلغت قيمتها 10.54 مليار ريال.ورغم تراجع المؤشر، إلا أن أسهم 129 سجلت ارتفاعا بنهاية تداولاتها، فيما انخفضت أسهم 69 شركة، فيما حافظت 7 شركات على مستوياتها السابقة دون تغيير.وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 9.63 مليار ريال، لتتقلص أرباح المؤشر خلال العام الحالي إلى 2072 نقطة، بنسبة ارتفاع 23.85%.وارتفعت أسهم 5 شركات بالنسبة القصوى بنهاية تداولاتها أمس (الثلاثاء)، رغم تسجيل هذه الشركات خسائر من رأس مالها وهي شركات «الكابلات، ريدان، تهامة، الأسماك، والباحة».