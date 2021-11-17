أكد رئيس مجلس إدارة شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات الأستاذ خالد الجفالي، الموزع الحصري لسيارات مرسيدس – بنز في المملكة، على أن استضافة المملكة لسباق الفورمولا 1 في مدينة جدة قبل نهاية العام الجاري يعد حدثاً بارزاً يعكس النقلة النوعية التي تعيشها المملكة، وذلك نتيجة تحقيق أهداف مبادرات رؤية 2030، التي رسمت طريق النهضة والازدهار لتنعكس على شتى الميادين في بلادنا، وبالأخص المجال الرياضي الذي يعيش عصراً ذهبياً شهدنا فيه على استضافة أحداث عالمية بارزة في مختلف الرياضات، وعلى وجه التحديد قطاع رياضات المحركات، الذي تحتضن فيه المملكة أهم السباقات العالمية. بعد إقامة فعاليات رالي داكار وفورمولا E في العامين الماضيين، نحن اليوم على مشارف استضافة سباق فورمولا 1 الذي يعد أقوى سباقات السرعة، والذي نرتبط به بصفتنا وكلاء لسيارات مرسيدس – بنز عبر علاقة خاصة بفضل التفوق الكبير لفريق Mercedes AMG Petronas F1 في هذا السباق الذي حقق بطولته في عدة مرات ويعد هذا الفريق دائماً المرشح الأول لنيل اللقب.وأضاف الجفالي قائلاً: «لا شك أن إقامة مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى على أرض المملكة يوفر العديد من الجوانب الإيجابية التي لا يتسع المجال لذكرها وتعداد فوائدها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية على المملكة، ويكفي أنها توضح الصورة الحقيقية لإمكانيات وطننا وتبرز سمات المجتمع السعودي الودود والمضياف وثقافته الغنية، كما تساهم أيضاً في إبراز طبيعة بلادنا وما حباها الله به من تضاريس متنوعة قادرة على خلق جذب سياحي لا يضاهى على خارطة السياحة العالمية، وما كان لهذه الطفرة في استضافة الأحداث والفعاليات العالمية أن تحدث إلا بتخطيط سليم وإرادة صلبة من حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، ونظرتهم الخبيرة في استقطاب الكوادر الوطنية ذات الكفاءة، والتي أكدت بالنتائج التي نراها اليوم على قدرة المملكة على الاستضافة والتنظيم بأعلى المستويات».وأعلن خالد الجفالي بأنه سوف يكون من ضمن الحضور في السباق القادم للاستمتاع بروعة حلبة جدة الجديدة ولتشجيع فريق Mercedes AMG Petronas F1 لسباقات السيارات، الذي تمنى أن يواصل حضوره القوي بحصد جائزة المملكة الكبرى لسباق الفورمولا 1 2021.