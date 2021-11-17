افتتحت شركة «قطاع الأزياء» المتخصصة في مجال مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعطور العالمية أخيرا أحدث متاجرها في الرياض بوليفارد سيتي، وذلك في إطار خطتها التوسعية للوصول إلى أكبر عدد من العملاء عبر التواجد في مكان يقصده آلاف الأشخاص يومياً. ويأتي افتتاح هذا الفرع الجديد بعد افتتاح فرعين، الأول في النخيل مول بالدمام، والثاني في النخيل مول بالرياض. ويمثل الافتتاح إضافة نوعية لسوق مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعطور في المملكة عبر توفير خيارات ومنتجات عالية الجودة، وكذلك تجارب تسوق مبتكرة لعشاق الجمال وأساليب الحياة العصرية.وقد صمم متجر «إيكو بيوتي» الجديد ليكون وجهة جديدة للأفراد والعائلات من أهل الرياض، وكذلك الزوار القادمين من مدن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. كما يوفر أرقى الخدمات والمنتجات للنساء والرجال المهتمين بأحدث اتجاهات العناية الشخصية والموضة والجمال. ويتمتع المتجر أيضاً بالرحابة والسعة، حيث تبلغ مساحته الإجمالية 515 متراً مربعاً. ويضم الفرع أكثر من 35 علامة تجارية عالمية بارزة في عالم التجميل والعطور تحت سقف واحد؛ لتلبي كافة أذواق العملاء بمختلف فئاتهم. وتنفرد «إيكو بيوتي» بتقديم علامات تجارية حصرية لكل من يسعى نحو التميز بلمسة فائقة من الأناقة والجمال في الحياة اليومية والمناسبات العامة والخاصة.وقال فهد سلمان الحكير مؤسس الشركة: «لقد اخترنا منطقة بوليفارد الرياض سيتي لإطلاق متجرنا الجديد بسبب احتضانها لموسم الرياض، الذي يمثل أكبر فعالية في المملكة، ولكونها منشأة حضارية فريدة من نوعها، تضم العديد من العلامات التجارية المتميزة حول العالم. ومن المقرر افتتاح متجر جديد في موسم جدة لخدمة العملاء في المنطقة الغربية خلال الفترة المقبلة».وأضاف: «نعتز بعلامتنا التجارية «إيكو بيوتي»، وهي علامة سعودية مبتكرة، تقدم أفضل مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعطور، لكل من النساء والرجال، وبخاصة مع تزايد الوعي بأهمية الاهتمام بالمظهر الخارجي للتقدم في الحياة العملية والاجتماعية».يذكر أن علامة «إيكو بيوتي» السعودية تأسست عام 2021 بهدف إثراء السوق السعودي بأساليب الحياة العصرية لعشاق الجمال والموضة. كما تمتلك حالياً 3 متاجر في المنطقتين الوسطى والشرقية، وتعمل حالياً على تعزيز تواجدها في مختلف مناطق المملكة.