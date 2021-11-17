اﻓﺗﺗﺣت ﺷرﻛﺔ قطاع الأزياء التابعة لفيدا القابضة أخيرا أﺣدث ﻣﺗﺎﺟر «وي كرييت» ﻓﻲ ﺑوﻟﯾﻔﺎرد اﻟرﯾﺎض ﺳﯾﺗﻲ ﻟﺗﺳوﯾق وﺑﯾﻊ أﺣدث ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻷزﯾﺎء واﻹﻛﺳﺳوارات واﻟﻌطور اﻟﺳﻌودﯾﺔ. وﯾﻌرض اﻟﻣﺗﺟر اﻟﺟدﯾد، اﻟذي ﯾﻣﺗد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ 500 ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ، أروع إﺑداﻋﺎت اﻟﻣﺻﻣﻣﯾن السعوديين اﻟﺻﺎﻋدين ﻓﻲ ﺳﻣﺎء اﻟﻣوﺿﺔ واﻷزﯾﺎء اﻟﺣدﯾﺛﺔ. وﯾﺄﺗﻲ اﻟﻔرع اﻟﺟدﯾد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺧطوة راﺋدة ﻧﺣو اﻟﺗوﺳﻊ واﺳﺗﻘطﺎب ﻋدد أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺻﻣﻣﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟوﺻول إﻟﻰ أكبرﺷريحة ﻣن اﻟﻌﻣﻼء.ويعتبر ﻣﺗﺟر وي كرييت- ﺑوﻟﯾﻔﺎرد اﻟرﯾﺎض ﺳﯾﺗﻲ الفرع الثالث بعد متجري ﻣﺟﻣﻊ ﯾو ووك واﻟﻧﺧﯾل ﻣول ﺑﺎﻟرﯾﺎض. وﻗد ﺟرى اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑوﻟﯾﻔﺎرد بكونها ﻧﻘطﺔ ﺟذب وﻣﻠﺗﻘﻰ ﻣﺻﻣﻣﻲ اﻷزﯾﺎء واﻟﻌﻣﻼء ﻣن أﺻﺣﺎب اﻷذواق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. وﯾﺣﺗﺿن اﻟﻣﺗﺟر أكثر ﻣن 125 ﻣن اﻟﻣﺻﻣﻣﯾن اﻟﻣوهوﺑﯾن ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ شغفهم وإﺑداعهم ﻓﻲ ﻓﻧون اﻷزﯾﺎء واﻟﻣوﺿﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﺗطور أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ. ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻣل ﺟﺎر ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﺑدﻋﯾن اﻟﺟدد ﻹطﻼقهم ﻓﻲﻋﺎﻟم اﻷزﯾﺎء اﻟﺳﻌودﯾﺔ وتمكينهم ﻣن ﻋرض ﺗﺻﺎميمهم ﺑﺄﺳﻠوب راق، مما ﯾوﻓر لهم ﻓرص اﻟﻧﻣو واﻟرﺑﺢ واﺗﺧﺎذ ﻣﺳﺎر مهني ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ واﻋدة.وتحدث المدير التنفيذي لوي كرييت: «ﺗﻘوم ﻓﻠﺳﻔﺔ وي ﻛرﯾﯾت على دعم وتمكين المصممين السعوديين ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم إﺑداعاتهم ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﻧﺗﺟﺎت مناسبة لجميع ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻣﺎر ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن».وأﺿﺎف «ﯾﻛﻣن هدﻓﻧﺎ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟوﺻول ﺑالمنتجات اﻟﺳﻌودﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وذﻟك ﺑﻌد إﻧﺟﺎز ﺧطﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﺗواﺟدﻧﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ ﻋﺑر ﺗﻐطﯾﺔ أﻛﺑرعدد ممكن ﻣن اﻟﻣدن، اﺑﺗداء ﻣن اﻟرﯾﺎض ووﺻوﻻ إﻟﻰ ﺟدة الشهر القادم ﻣﻊ أﻛﺑر ﻣﻧﺻﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺳﻌودﯾﺔ، ﺗﺿم ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺻﻣﻣﯾﻧﺎ. إﻧﻧﺎ ﻧؤﻣن ﺑﺎﻟﻘدرات اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣواهب اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت أﻛﺛر ﺟرأة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم أﻋﻣﺎل وإﺑداﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷزﯾﺎء واﻟﻣوﺿﺔ، ﺗﺿﺎهي ﻣﺎ تنتجه دور اﻷزﯾﺎء العالمية».وﯾذﻛر أن ﺷرﻛﺔ قطاع الأزياء افتتحت أول فرع لوي كرييت ﻋﺎم 2019 كوجهة لمشاركة الشغف والإبداع، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗوﻓﯾر أﺣدث أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣﯾﺎة ﻣن أﺟل ﺟﻌل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وجهة راﺋدة ﻟﻔﻧون اﻷزﯾﺎء واﻟﻣوﺿﺔ. كما يحرص وي كرييت ﻋﻠﻰ تنويع مقرات فروعها واﻟﺗواﺟد ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣدن اﻟﺳﻌودﯾﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗطوﯾر آﻓﺎق اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أوﺳﻊ ﻓرص اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷزﯾﺎء السعودية.