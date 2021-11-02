ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في السعودية في تعميم حديث (اطلعت «عكاظ» عليه)، بمنح العميل خطاب إخلاء الطرف لأي غرض، خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب، عند عدم وجود أي التزامات مالية قائمة ومستحقة على العميل، وفي حال كان العميل يمتلك بطاقة ائتمانية أو بطاقة الحسم الشهري فيمنح الخطاب إلى العميل خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.وفيما يختص بجهات التمويل (بائعة المديونية)، فستلزم بتنفيذ طلب العميل الراغب في تحويل مديونية التمويل (الاستهلاكي) خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب، أما فيما يختص بالتمويل (العقاري)، فعلى جهة التمويل البائعة تنفيذ طلب العميل خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تلقي الطلب، أما عند وجود جهة راغبة في شراء المديونية العقارية، فستلزم الجهة الراغبة في بيع المديونية بمعالجة الطلب خلال 5 أيام من تاريخ تلقيها الموافقة على تحويل المديونية.وشدد البنك المركزي على جهات التمويل باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بالمدد الزمنية المحددة في التعليمات، وتنبغي الاستعانة بالنظم التقنية والخدمات الإلكترونية لمعالجة طلب العميل، بما في ذلك إصدار الوثائق والتحقق من صحتها إلكترونياً، فيما يستثنى من التعليمات الحالات الصادر في شأنها قرارات قضائية، وكذلك القضايا المنظورة لدى الجهات المختصة.يوم واحد للمديونيات الاستهلاكية3 أيام للمديونيات العقارية5 أيام لبيع المديونية عند موافقة شرائهاتستثنى تعليمات القرارات القضائيةمستجدات بيع المديونية: