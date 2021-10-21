أطلقت «فيراري» سيارتها الجديدة «فيراري روما» وتعد سيارة جديدة كلياً من فئة «الكوبيه»، بعد حصول محركها علي جائزة «أفضل محرك دولي للعام» لأربع سنوات على التوالي.وتجمع السيارة بين التفاصيل الجمالية المتقنة والقوة الجبارة والمرونة العالية، ما يمنح السائقين تجربة قيادة استثنائية وممتعة بمعنى الكلمة، كما تجسد السيارة أرقى مفاهيم التصميم الإيطالية العريقة، لتقدم بذلك صورة معاصرة وحقيقية عن نمط الحياة الهادئ والراقي الذي تميزت به مدينة روما في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، وهو ما منح السيارة تسميتها المميزة، روما.ومن الناحية التصميمية، تمتاز سيارة «فيراري روما» بخطوط واضحة ومتقنة تنم عن مستويات رفيعة من التناسق والأناقة. إذ يرتكز تصميمها على الأبعاد المتناغمة والتفاصيل الجمالية المتوازنة والأنيقة، المستمدة من الحرفية الإيطالية العريقة وتقاليد «فيراري» التي تتجلى بوضوح في سياراتها ذات المحرك الوسطي، ولاسيما «250 جي تي بيرلينيتا لوسو» و«250 جي تي» التي تتسع لأربعة ركاب.وتنفرد السيارة الجديدة بلغة تصميمية حديثة تظهر روعة وأصالة التصميم المتقن والمتكامل، كما تحتفظ السيارة بالخطوط الأنيقة واللمسات الرياضية التي لطالما ميزت جميع سيارات «فيراري».وزودت السيارة بمحرك مكون من ثماني أسطوانات (V8) ذي قوة جبارة تصل إلى 620 حصان بخاري عند 7500 دورة في الدقيقة، مما يجعلها الأقوى ضمن فئتها.وزودت السيارة بعلبة تروس جديدة مدمجة بثماني سرعات مع قابض مزدوج (DCT)، وهي أخف بمقدار 6 كغ عن سابقتها ذات السبع سرعات، وإلى جانب تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات.وزودت السيارة بأحدث أنظمة ديناميكيات القيادة المتطورة من «فيراري»، ومن أبرزها نظام «التحكم بزاوية الانزلاق الجانبي» (النسخة 6.0) الذي يستخدم لأول مرة في طراز رياضي من «فيراري»، إضافة إلى مفتاح التحكم الإلكتروني بنظام القيادة (مانيتينو) ذي الخمسة أوضاع، و«نظام فيراري لتحسين الديناميكية» الذي يتحكم بزاوية الانحراف عن طريق ضبط ضغط الفرامل بشكل هيدروليكي في مساند المكابح، بهدف رفع مستوى الأداء والتحكم.