سجلت أسعار نفط «برنت» خلال تداولاتها أمس (الأربعاء) مستويات قياسية جديدة، إذ لامس سعر برميل النفط خلال تداولاته مستوى 83.45 دولار كأعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، فيما يفصل سعر البرميل 4 دولارات فقط لتسجيله أعلى مستوى له في 7 سنوات في حال تجاوز سعر البرميل 86.83 دولار الذي سجله في 2018.وساهم في صعود نفط برنت مخاوف الإمدادات، إضافة إلى اقتراب فصل الشتاء، تزامن معها قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار مجموعة (أوبك بلس)، الإثنين الاستمرار في زيادة الإنتاج وفق المخطط له بدلا من رفعه بأكثر من ذلك.وفي هذا السياق، ارتفعت أسعار الخام الأمريكي أمس (الأربعاء) للجلسة الخامسة على التوالي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2014 وسط مخاوف عالمية بشأن إمدادات الطاقة على خلفية مؤشرات على شح أسواق الخام والغاز الطبيعي والفحم.وزاد خام غرب تكساس في وقت سابق إلى 79.47 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، وكان مرتفعا 0.53% بما يعادل 42 سنتا إلى 79.35 دولار للبرميل خلال التعاملات.يذكر إن إجمالي الإيرادات النفطية سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 249 مليار ريال، مقارنة بإيرادات إجمالية قدرها 453 مليار ريال، بما يعني أن الإيرادات النفطية تعادل نسبتها 55% من إجمالي الإيرادات.ارتفاع سعر برميل نفط برنت:تجاوز83دولاراأعلىمستوى في 3 سنواتاتفاق أوبكبلس دعم الارتفاع249 مليار ريال الإيرادات النفطية