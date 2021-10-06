وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية أمس (الثلاثاء) اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري، وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «الربط الكهربائي يهدف لأن يكون محوراً أساسياً في الربط بين البلدين، ويعزز ويمكن من الربط بمناطق أكبر، إضافة لكونه رابطاً لما نسعى إليه من ارتباط المنظومة العربية بعمل جماعي مشترك يمس الجميع وسيمكننا من الانتقال إلى آفاق أكبر وهو الربط العالمي مع دول أخرى في أوروبا وغيرها».وتبلغ تكلفة المشروع 1.8 مليار دولار، وسيتم من خلاله توفير 3000 ميغاواط، مع إنشاء محطات توليد كهربائية وخطوط نقل هوائية بين المملكة ومصر، وسيتم البدء في تنفيذه خلال العام القادم 2022.