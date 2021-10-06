واصل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) مستوياته القياسية، ليسجل أعلى إغلاق منذ 13 عاماً وتحديداً منذ عام 2008، وأغلق المؤشر عند مستوى 11.556 نقطة، كاسباً 89 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.77%، وسجل سهما «سابك الزراعية»، و«الإنماء» أعلى مستوى تاريخي لهما، إذ لامس الأول مستوى 179.4 ريال، فيما صعد الثاني إلى سعر 24.66 ريال، ولكنهما أغلقا دون قمتهما التاريخية.وارتفع سهم مصرف الراجحي «الأكبر وزناً في المؤشر» بأكثر من 2%، مسجلاً أعلى إغلاق منذ 2006، فيما اقترب سهم أرامكو من ملامسة أعلى سعر تاريخي له، إذ يفصله عن مستوياته التاريخية مقارنة بسعر إغلاقه أمس (الثلاثاء) نحو 1.1 ريال فقط، وبنهاية التداولات تصدر سهم «المتحدة للتأمين» التراجعات بأكثر من 3%.وسجلت العديد من الشركات أعلى إغلاق لها في عام كامل ممثلة في شركات «الراجحي، الأهلي، الفرنسي، سيرا، التموين، وأرامكو».