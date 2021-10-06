ارتفع التمويل السكني الجديد للأفراد المقدم من شركات التمويل العقاري بنسبة 77.78% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو الماضي، إذ بلغ حجم التمويل نحو 336 مليون ريال مقارنة بـ 189 مليون ريال، بزيادة قدرها 147 مليون ريال.وأظهر تقرير حديث أن إجمالي العقود الممولة عبر شركات التمويل العقاري بلغت 424 عقداً مقارنة بـ 217 عقداً في يوليو، بارتفاع العقود بنسبة 95%،وقال البنك المركزي السعودي في النشرة الإحصائية لشهر أغسطس الماضي، أن إجمالي العقود الممولة بلغت 424 عقداً بالقياس إلى 217 عقداً في شهر يوليو الماضي، بارتفاع نسبته 95% فيما قدرت زيادة العقود 207 عقود خلال شهر واحد.وساهمت شركات التمويل في تقديم قروض لتمويل 17 أرضاً خلال شهر أغسطس، مقارنة بتمويلات قدمت لـ 3 أراضٍ في شهر يوليو، بارتفاع بلغ 466%، واقرضت الشركات نحو 99 فرد لتسهيل شراء شقة سكنية مقارنة بـ 52 شقة في يوليو الماضي.وبحسب البنك المركزي في أحدث تقاريره، فإن حجم الائتمان الممنوح لشركات التمويل خلال الربع الثاني بلغ 61.57 مليون ريال، مقارنة بـ 68.86 مليون ريال في الربع الأول، فيما بلغ الائتمان للشركات الكبرى قرابة 2.1 مليار ريال، مقارنة بـ 1.995 مليارا في الربع الثاني.