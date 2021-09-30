خفضت شركات الحديد أسعارها لشهر أكتوبر القادم، إذ خفضت شركة «سابك» أسعار حديد التسليح إلى 2700 ريال للطن بدلا من الأسعار المعتمدة لشهر سبتمبر الجاري التي تقدر بـ 2850 ريالا، مع خفض أسعار حديد اللفات إلى 2900 ريال مقارنة بالأسعار الحالية التي تصل إلى 3050 ريالا.وأكد موزعون لـ«عكاظ» أن شركة سابك أرسلت خطابات رسمية تتضمن التسعيرة الجديدة، وبينوا أن التسعيرة الجديدة عكست الاتجاه السابق لزيادة التسعيرة بواقع 150 – 200 ريال للطن، مؤكدين أن سابك قامت بإرسال خطابات رسمية لكافة الموزعين خلال شهر سبتمبر الجارى.وأوضح المدير التنفيذي بأحد المصانع الوطنية سامح عبدالقادر أن مصانع الحديد الوطنية تتجه لخفض الأسعار رغم ارتفاع السعر العالمي، وجاء ذلك بسبب تعثر شركات صينية كبرى في قطاع الإنشاءات ومواجهتها مشاكل مالية صعبة، ما انعكس على الطلب.وأوضح سامح أن أسعار مستقبل الحديد مرهون بقرار الحكومية الصينية، فإذا اتخذت قرارات بدعم شركات الإنشاءات المتعثرة فإن الأسعار قد تستمر على وضعها الحالي، فيما سينخفض الطلب مستقبلا بشكل أعلى في حال لم تقدم الحكومية الصينية الدعم للشركات الكبرى المتعثرة.وبين أن الأسعار الجديدة تراجعت نحو 400 ريال عن الأسعار التي كانت عليها قبل 3 أشهر، بعد أن بلغت الأسعار آنذاك 3100 ريال للطن، وأشار أن السوق واجهت ركودا استمر 45 يوما بداية من منتصف شهر أغسطس حتى منتصف شهر سبتمبر الجاري.