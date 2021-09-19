كشف رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولي، استضافة بلاده خلال الفترة القادمة قمة دولية موسعة تحمل اسم «قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة»، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.وأكد مدبولي، أن هذه القمة تهدف لمناقشة قضايا التنمية العمرانية الشاملة، وجودة البنية التحتية المستدامة بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية.وأوضح، خلال كلمته في افتتاح ملتقى «بناة مصر» (الأربعاء) الماضي، بحضور وفود عربية وأفريقية، أن من المتوقع أن تعقد هذه القمة خلال 2022، وسيتم تحديد الموعد المناسب لهذه القمة، بتنسيق الرئيس السيسي مع ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والأفريقية، «وتهدف بالأساس لزيادة التعاون والاستثمار مع أشقائنا في هذا الملف، وزيادة التواصل والتنسيق والتعاون الكامل لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الدول العربية والأفريقية»، مشيراً إلى أن هذا الأمر محور أساسي للحكومة المصرية.