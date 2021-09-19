وصلت أسعار النفط في آخر تداولات لها إلى 75.34 دولار للبرميل. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس عند التسوية 71.97 دولار للبرميل.وعلى مدار الأسبو ع الماضي، صعد برنت 3.3% وارتفع الخام الأمريكي 3.2% بدعم من شح الإمدادات الناجم عن توقف الإمداد بسبب الإعصار.في حين تراجع الخام الجمعة الماضية، بعد 5 جلسات متتالية من المكاسب لخام برنت. وسجل برنت أعلى مستوياته منذ أواخر يوليو الماضي، وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوياته منذ أوائل أغسطس الماضي.من جهته، ذكر محلل أسواق النفط في ريستاد إنرجي نيشانت بوشان، أن «سبب بلوغ أسعار النفط مثل هذه الارتفاعات في الأيام القليلة الماضية هو بوضوح اضطرابات الإمدادات وتراجع المخزونات، لذا فبعد أن عاد إنتاج النفط الأمريكي الآن، ينخفض ​​النفط كما كان متوقعا». من ناحيتها، أفادت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، أن 14 منصة بحرية في خليج المكسيك أغلقت منذ أسبوعين؛ بسبب استمرار الإغلاق الناجم عن «أيدا»، وفي الأسبوع الماضي عادت 4 منصات بحرية إلى الخدمة.وأضافت بيكر هيوز: «عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ارتفع 9 منصات إلى 512 في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر الجاري، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020».