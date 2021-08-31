بدأت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية، بربط أرقام ملفات المنشأة في الجهات الحكومية الأخرى بالسجل التجاري. ورصدت «عكاظ» أن ملاك المنشآت التجارية الجديدة أو ملاك المنشآت الحالية تمكنوا -خلال الفترة الماضية- من معرفة كافة أرقام اشتراكاتهم وملفاتهم في السجل التجاري الخاص بالجهات الحكومية التالية: «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، البريد السعودي (واصل) مع اشتراك مجاني لمدة سنة، رقم المنشأة في هيئة الزكاة والضريبة والدخل، رقم المنشأة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ورقمها لدى الغرفة التجارية، ورقم رخصة (بلدي) الفورية عند الاختيار».وأطلقت وزارة التجارة عبر موقعها الإلكتروني خدمة تجديد السجل التجاري للسجلات السارية التي تبقى على انتهائها أكثر من 90 يوما، بعد أن كانت سابقا تقتصر الخدمة على السجلات التي تبقى لها (90 يوما فأقل)، واشترطت الوزارة على المنشآت الراغبة في تجديد سجلاتها التجارية ضرورة عدم تجاوز مدة السجل خمس سنوات، مع اشتراط وجود اشتراك في العنوان الوطني لتجديد السجل التجاري، مع احتساب رسوم العنوان الوطني مع رسوم تجديد السجل، وفي حال عدم وجود العنوان فبإمكانه الاشتراك في العنوان برابط تم إرفاقه بالصفحة.وشددت الوزارة على عدم إمكانية تجديد السجل، في حال وجود ملاحظة تصحيح نشاط «عدم توافق الأنشطة في السجل التجاري مع الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية».ووفقا للمستجدات، سيسمح عند تجديد السجل التجاري الرئيسي فقط، دون اشتراط تجديد السجل التجاري لبقية المنشآت الفرعية.مستجدات وزارة التجارة:ربط أرقام الاشتراك في الجهات الحكومية بالسجلإمكانية تجديد السجل الرئيسي فقطتجديد السجلات قبل انتهائها بـ90 يوما5 سنوات الحد الأعلى للسجل