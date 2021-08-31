أعلنت الهيئة العامة للمنافسة موافقتها على مشروعين مشتركين لتصنيع هياكل الطيران المعدنية ومنتجات المسبوكات المعدنية في المملكة، ليصبح مجموع عدد المشاريع المشتركة التي وافقت عليها الهيئة العامة للمنافسة 10 طلبات منذ بداية العام.وأوضحت الهيئة أنها أصدرت قرار عدم ممانعة لتأسيس مشروع مشترك بين الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة فيجيك أيرو الفرنسية (Figeac Aéro) في مجال صناعة مكونات هياكل الطائرات المشروع المشترك الأول الذي يقضي ببناء منشأة في المملكة لتصنيع هياكل الطيران.وأوضحت الهيئة أنها قامت بدراسة السوقين بعناية ووجدت أنه لا يترتب على هذين المشروعين أي هيمنة سوقية من حيث الحصص السوقية لجميع الأطراف وأن المشاريع المشتركة ستسهم في تعزيز الصناعة المحلية وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030.