أطلقت متاجر وأسواق تجارية كبرى في جدة عروضا سعرية على اللحوم المبردة والمجمدة؛ ما أدى لزيادة إقبال المستهلكين على شرائها.جولة «عكاظ» رصدت حركة المبيعات وإقبال المستهلكين، إذ وصل سعر كيلو اللحم الأسترالي إلى 39.95 ريال، والروستو البرازيلي إلى السعر نفسه، ولحم ظهر الجاموس الهندي إلى 32 ريالا؛ ما أدى لانخفاض سعره وزيادة مبيعاته.وأكد عدد من باعة وتجار اللحوم لـ«عكاظ» أن المستهلكين عادة ما يفضلون اللحم البلدي، إلا أن أسعار اللحم المبرد والمجمد معقولة ومتناسبة مع الظروف المعيشية للمستهلك، إضافة إلى ضمان حفظها مدة أطول من دون تغير الطعم.وقال أحمد علوان «بائع بأحد محلات اللحم»: أكثر أنواع اللحوم المبردة والمجمدة إقبالا هي العجل الكندي، والعجل البرازيلي، والخروف الأسترالي، وأيضا الخرفان الباكستانية والهندية، إلا أن العجل الكندي أسعاره عالية؛ نظرا لجودته الكبيرة، إذ ان تلك العجول يتم ذبحها بعد ولادتها بفترة قصيرة؛ لذا فهي لذيذة الطعم؛ ما يجعل أسعارها مرتفعة للغاية؛ الأمر الذي يؤدي لابتعاد الغالبية العظمى من التجار عنها؛ نظرا لندرة الطلب عليها إلا من شرائح اجتماعية معينة.وأضاف: أكثر اللحوم المبردة والمجمدة طلبا وإقبالا عليها الخرفان الهندية؛ نظرا لسعرها الرخيص، فثمن الكيلوغرام لا يتجاوز 34 ريالا، وربما يتم التخفيض أحيانا إلى 25 ريالا، ويأتي بعده في انخفاض الأسعار وزيادة الإقبال الخرفان الباكستانية التي يبلغ سعر الكيلوغرام منها نحو 33 ريالا، كما أن سعر الكيلوغرام الواحد من العجل الكندي في حدود ما بين 140إلى 180 ريالا، وهو ما يجعل الإقبال عليه ضعيفا.وأضاف علي حكمي «تاجر لحوم»: نلاحظ أن المستهلكين سواء أصحاب المحلات التجارية أو المطاعم يبحثون عن السعر الرخيص؛ لذا فإن الإقبال على اللحم المبرد الهندي أكثر من غيره، وبالنسبة للحوم المبردة من البرازيل فإن أسعارها ما بين 30 و40 ريالا للكيلوغرام الواحد.