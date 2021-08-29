شهدت الأسعار بمهرجان بريدة للتمور، أمس، اعتدالاً ملموساً للشراء لأكثر من 45 صنفاً.وتصدر السكري والصقعي المبيعات بأسعار ما بين 30 إلى 300 ريال للعبوة بوزن ثلاثة كيلو جرامات، فيما تفاوتت أسعار الخلاص بين 25 إلى 90 ريالاً، والشقراء بين 20 إلى 50 ريالاً.وبلغت أسعار السكرية الحمراء من 15 إلى 50 ريالاً، والشيشي من 20 إلى 35 ريالاً، وجاء البرحي ما بين 10 إلى 15 ريالاً.وسجلت باقي أنواع التمور تفاوتاً في الأسعار حسب جودتها وكميتها، فيما سترد للسوق في الأيام القادمة كميات وأنواع مختلفة من التمور التي تشتهر بها منطقة القصيم.