كشف تقرير لساكسو بنك - المنصة المختصة في مجالات التداول والاستثمار الإلكتروني، تسجيل نمو بواقع 200% على أساس سنوي في أعداد السيدات اللاتي دخلن قطاع الاستثمار في دولة الإمارات، في زيادة متسقة تنعكس بوضوح في تشكيل السيدات لنحو 12% من عملاء ساكسو بنك النشطين في السوق لعام 2021.وبحسب تقرير البنك حول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، قالت الرئيسة الإقليمية للتسويق في ساكسو بنك تارا تيان: «تعكس الزيادة الواضحة في أعداد المستثمرات في دولة الإمارات المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتمكين المرأة». وأضافت: «ويُعد النمو السنوي في أعداد المستثمرين النساء دليلاً على دعم الإمارات المتواصل للمرأة وتشجيعها في كُل المجالات، ونؤمن في ساكسو بنك دوماً بضرورة ابتكار منصة تدعم عملاءنا وتمنحهم الثقة بقدرتهم على إدارة شؤونهم المالية بأنفسهم، ونحن مسرورون للغاية لرؤية هذا النمو المستمر في أعداد السيدات في قطاع الاستثمار، ونود أن نُشدد على رسالتنا بأنّ مجال التداول ليس حكراً على الرجال فقط».