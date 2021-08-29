صعدت أسعار النفط 2% في آخر تداول لها، محققة أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام، إذ بدأت شركات الطاقة وقف الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك قبل إعصار كبير يدعى «إيدا» من المتوقع أن يضرب أوائل الأسبوع الحالي.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.63 دولار بما يعادل 2.3% لتبلغ عند التسوية 72.70 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار أو 2% ليبلغ سعر التسوية 68.74 دولار.وهذا أعلى إغلاق لبرنت منذ الثاني من أغسطس الجاري ولغرب تكساس الوسيط منذ 12 أغسطس.وعلى أساس أسبوعي، ارتفع برنت أكثر من 11%، وارتفع غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10%، وهي أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية لكليهما منذ يونيو 2020.وكان منتجو النفط قد أغلقوا أمس 59% من إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك مع اقتراب العاصفة نحو حقول النفط البحرية الرئيسية في الولايات المتحدة، وفقاً لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي.وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة: «إن حفارات النفط الأمريكية ارتفعت خمسة إلى 410 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020».