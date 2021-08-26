تراجعت أسعار النفط، أمس (الأربعاء)، بعد أكبر مكاسب في يومين منذ نوفمبر 2020، مع انتشار متحور دلتا سريع الانتشار الذي لا يزال يعيق توقعات الطلب.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في نيويورك نحو 67 دولاراً للبرميل، كما هبط خام القياس العالمي برنت إلى 70 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعهما بأكثر من 8% خلال الجلستين السابقتين.وسيطرت الصين، أكبر مستورد للخام، على موجة الانتشار الأخيرة لفايروس كوفيد-19، لكنه لا يزال يتفشى عبر مناطق أخرى؛ ما أدى إلى فرض قيود على التنقل. كما ارتفع الدولار للمرة الأولى في 3 أيام؛ ما جعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة.