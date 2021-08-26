هبطت أسعار الذهب، أمس (الأربعاء)، إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار وتحسن الشهية للمخاطرة، في الوقت الذي ترقب فيه المستثمرون كلمة يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع؛ لاستقاء مؤشرات بشأن خطط تقليص المركزي الأمريكي للتحفيز.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1793.50 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1795.90 دولار.وصعد مؤشر الدولار 0.1%، ليؤثر سلباً على جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بينما تمسكت الأسهم الآسيوية بمكاسب حققتها في الآونة الأخيرة.ويترقب المستثمرون الآن كلمة باول في الندوة الاقتصادية السنوية لمجلس الاحتياطي في جاكسون هول بوايومنج، في 27 من أغسطس الجاري؛ لكي يروا ما إذا كان سيقدم جدولاً زمنيا لسحب التحفيز النقدي.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.7% إلى 23.68 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 1.7% إلى 994.49 دولار. وهبط البلاديوم 1.8% إلى 2429.99 دولار.