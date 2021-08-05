تمكنت العديد من المنشآت «المتوسطة والكبيرة» ممن يتجاوز عدد العاملين بها أكثر من 5 عمال والواقعة في النطاق (الأحمر) خلال اليومين الماضيين، من تجديد رخص العمل لعمالتها، وذلك عبر منصة «قوى» أو الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية.وسمح النظام الإلكتروني للمنشآت الصغيرة فئة (ب) ممن يتراوح عدد العاملين بها بين 6 إلى 49 عاملاً وما فوق وكانت ضمن النطاق الأحمر، بإصدار رخص العمل خلال الفترة الماضية وكانت ضمن النطاق الأحمر، أما المنشآت متناهية الصغر والواقعة في النطاق الأحمر التي يبلغ عدد عامليها 5 عمال أو أقل، فظهرت لديها ملاحظة بضرورة توظيف سعودي واحد على الأقل في المنشأة.ووفقا لبرنامج «نطاقات» فإنه لا يسمح للمنشآت ذات النطاق الأحمر بإصدار أو تجديد رخص العمل للعاملين في المنشأة، إذ يشترط رفع النطاق إلى الأخضر أو البلاتيني لتتمكن الاستفادة من خدمة رخص العمل.وعن آلية احتساب معامل نسبة التوطين بشكل فوري لدى المنشآت في «نطاقات»، يشترط البرنامج أن تبقى جميع كيانات الرقم الموحد في النطاق الأخضر فما فوق، أو الأخضر الصغير للكيانات المجمعة لمدة 13 أسبوعاً متصلة، أما المنشآت التي كانت في النطاق الأحمر لمدة 4 أسابيع متصلة أو 8 أسابيع منفصلة وقررت رفع نسبة التوطين، فسيتم في هذه الحالة احتساب النسبة بشكل تراكمي خلال 26 أسبوعاً.يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لم تفصح عن أي مستجدات بخصوص هذا الشأن، وتواصلت «عكاظ» مع الوزارة لتأكيد الخبر، ولا تزال بانتظار الرد.مستجدات إصدار رخصة العمل:تمكين منشآتالنطاق الأحمرتختص بالمنشآت التي يتجاوز عاملوها 6 أفراديسمح عبر منصة «قوى»وخدمات الوزارةلم يتم الإفصاح رسمياً عن هذه الخدمة