ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بدعم من الدولار الضعيف، لكن المعدن النفيس ظل في نطاق ضيق، إذ يترقب المستثمرون مؤشرات من بيانات الوظائف الأمريكية بشأن تعافي سوق العمل.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1813.31 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1816 دولارا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4% إلى 25.64 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1051.17