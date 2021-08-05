عين صندوق الاستثمارات العامة، عمر جهيدي مديراً للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب مصادر لوكالة «بلومبيرغ».ومن المتوقع أن ينضم جهيدي، الذي كان قد شغل منصب مدير الاستشارات المصرفية الاستثمارية في HSBC في السعودية، إلى صندوق الاستثمارات في الأسابيع القادمة، وفقاً لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».وسيقدم جهيدي، تقاريره إلى رئيس الاستشارات الاستثمارية في قسم الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إياس الدوسري، الذي كان مسؤولاً سابقاً عن الخدمات المصرفية الاستثمارية للمملكة في مجموعة غولدمان ساكس، وعمل أيضاً في HSBC.