اشترت مجموعة سوفت بنك SoftBank Group Corp اليابانية حصة بقيمة 5 مليارات دولار في شركة روش هولدينغ السويسرية، واضعة رهاناً على إستراتيجية شركة الأدوية لاستخدام البيانات لتطوير الأدوية.وتعد المجموعة اليابانية العملاقة الآن واحدة من أكبر المستثمرين في شركة روش، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ، واطلعت عليها «العربية.نت».وتعتقد شركة سوفت بنك أن قسم التكنولوجيا الحيوية التابع لشركة روش، الذي يركز على اكتشاف الأدوية المستندة إلى البيانات وتطويرها، مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، كما قال أحد المصادر لبلومبيرغ.وعينت روش العام الماضي أفيف ريجيف، عالم الحوسبة وبيولوجيا الأنظمة الذي كان عضواً أساسياً في معهد برود التابع لجامعة هارفارد، لقيادة وحدة أبحاث التكنولوجيا الحيوية.