واصل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» صعوده لليوم الثامن على التوالي، لتبلغ إجمالي ارتفاعات السوق خلال الجلسات 245 نقطة، بنسبة ارتفاع 2.3%، وأغلق المؤشر بنهاية تداولاته أمس (الأربعاء) عند مستوى 10,934 نقطة، ليفصل عن مستويات 11 ألفاً قرابة 66 نقطة.
وأنهى مؤشر السوق، جلسته أمس (الأربعاء) على ارتفاع بنسبة 0.2% مغلقاً عند 10934 نقطة (+ 17 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.7 مليار ريال، هي الأدنى منذ 3 أشهر، وسجل سهم «بحر العرب»، وصندوق «بنيان ريت» أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.
وارتفعت أسهم 108 شركات، مقابل تراجع أسهم 80 شركة، وأغلقت 15 شركة دون تغير.
وأنهى مؤشر السوق، جلسته أمس (الأربعاء) على ارتفاع بنسبة 0.2% مغلقاً عند 10934 نقطة (+ 17 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.7 مليار ريال، هي الأدنى منذ 3 أشهر، وسجل سهم «بحر العرب»، وصندوق «بنيان ريت» أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.
وارتفعت أسهم 108 شركات، مقابل تراجع أسهم 80 شركة، وأغلقت 15 شركة دون تغير.