واصل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» صعوده لليوم الثامن على التوالي، لتبلغ إجمالي ارتفاعات السوق خلال الجلسات 245 نقطة، بنسبة ارتفاع 2.3%، وأغلق المؤشر بنهاية تداولاته أمس (الأربعاء) عند مستوى 10,934 نقطة، ليفصل عن مستويات 11 ألفاً قرابة 66 نقطة.وأنهى مؤشر السوق، جلسته أمس (الأربعاء) على ارتفاع بنسبة 0.2% مغلقاً عند 10934 نقطة (+ 17 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.7 مليار ريال، هي الأدنى منذ 3 أشهر، وسجل سهم «بحر العرب»، وصندوق «بنيان ريت» أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.وارتفعت أسهم 108 شركات، مقابل تراجع أسهم 80 شركة، وأغلقت 15 شركة دون تغير.