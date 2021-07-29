قال المدير التنفيذي لقسم عقود الطاقة الآجلة في مجموعة «ميزوهو سيكيوريتسز» Mizuho Securities المالية روبرت يوغر، إنه يتوجب على منظمة «أوبك»، وكذلك قطاع صناعة الطاقة بأكمله أن «يشكروا السعودية على وظيفتها الرائعة التي أدتها في إدارة إنتاجها خلال جائحة كوفيد -19».وأكد يوغر، في مقابلة تلفزيونية مع «بلومبرغ» هذا الأسبوع أنه: «من الأفضل ترك السوق بالكامل في يد السعودية لإدارته».وقال يوغر: «إن انهيار أسعار النفط (في فترة كوفيد) ترك أثراً رهيباً على الصناعة، لكن السوق انتعشت مرة أخرى تحت إدارة السعوديين لدى بقية أعضاء أوبك. السعودية لعبت دوراً فعالاً في إدارة السوق في الأشهر التي أعقبت الانهيار».وأضاف: «الجميع يذكر الفترة التي تدنت أسعار عقود النفط الآجلة لتصبح سلبية (دون الصفر)، وأصبح الكل يدرك أنه من الأفضل عدم المبادرة لضخ كميات النفط الخاصة به في السوق والسماح للسعوديين بإدارة السوق وترك الأمور بيد المملكة.. لقد قاموا بعمل رائع». ونوه إلى أن السعودية من بين جميع أعضاء «أوبك» كانت الأكثر تحفظاً عندما تعلق الأمر بزيادة الإنتاج، وحاولت مجموعة «أوبك» الموازنة بين الأسعار والحصة السوقية، وأن السعودية تخلت عن بعض حصتها في السوق، كما خفضت أيضاً إنتاج النفط أكثر مما اتفقت عليه، في حين أن منتجي «أوبك» الآخرين سواء بسبب نقص القدرة أو الرغبة ينتجون أكثر من اللازم كل شهر تقريباً بعدما كانت اتفاقية خفض الإنتاج سارية.وحول الزيادة الأخيرة في انتاج النفط، بين أن أوبك وافقت بعد مساومات على زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل بدءاً من شهر أغسطس، إضافة إلى زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل أخرى للعمل في شهر سبتمبر، وكل شهر بعد ذلك حتى إلغاء التخفيضات بالكامل.