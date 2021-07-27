أعلن صندوق التنمية السياحي تثبيت تطبيقات البنية التحتية السحابية، بالتعاون مع شركة «Oracle»، وذلك لدعم أهدافه لتنمية القطاع السياحي وتمكين المستثمرين من الاستفادة من الفرص الواعدة في القطاع.وتشمل مجموعة الحلول والتطبيقات السحابية التي قام الصندوق بتثبيتها أخيراً: البرمجيات كخدمة (SaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبنية التحتية كخدمة (IaaS) من Oracle، وجميعها مصممة لتعزيز أتمتة وتكامل الوظائف الأساسية لصندوق التنمية السياحي.وأوضح المدير العام التنفيذي لتقنية الأعمال في صندوق التنمية السياحي ياسر الخثلان، أن تثبيت الحلول السحابية من Oracle سيشكل عاملاً مهماً لنجاح الصندوق، إذ ستتيح له الاستجابة بسرعة وشفافية لمتطلبات الشركات العاملة في قطاع السياحة بالمملكة.