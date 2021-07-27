زار وفد رفيع المستوى من بريطانيا مجموعة صافولا، المجموعة الإستراتيجية القابضة الرائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضم الوفد وزير الاستثمار البريطاني لورد غريمستون، والسفير البريطاني في السعودية نيل كرومتون، والقنصل البريطاني سيف الدين أوشر، بالإضافة إلى الوفد المرافق لهم، وذلك لبحث سبل التعاون والمصالح المشتركة واستكشاف الفرص الاستثمارية.وتعليقاً على الزيارة صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا وليد خالد فطاني: «تشرّفنا باستقبال الوفد البريطاني في مقر مجموعة صافولا، وكان لقاء مثمراً، جرى خلاله استعراض سبل التعاون والفرص الاستثمارية في المملكة وقطاع الأغذية والتجزئة. كما اطلع الوفد على رؤية مجموعة صافولا وخططها التوسعية ومشاريعها الاستثمارية».وتستثمر مجموعة صافولا، التي تأسست عام 1979، في قطاعي الأغذية والتجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تدير المجموعة عبر شركة صافولا للأغذية التي تنتج منتجات ذات حصة سوقية رائدة في زيوت الطعام والسكر والمعكرونة منتشرة في 50 دولة حول العالم. وتملك المجموعة استثمارات في قطاع التجزئة أبرزها سلسلة متاجر (بنده) التي تدير 205 متاجر في أكثر من 42 مدينة بأنحاء السعودية ومصر. كما تملك أيضاً حصة 34.52% من شركة منتجات الألبان (المراعي)، وحصة 51% من شركة الكبير للأغذية المجمدة. وتعتبر صافولا أكبر مساهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية بحصة 49%، ولديها نحو 400 منفذ بيع.